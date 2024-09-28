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"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Локомотива" со счетом 3:1 победили "Спартак" в московском дерби в рамках 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 7-й минуте Илья Самошников вывел "Локомотив" вперед, на 16-й спартаковец Эсекьель Барко с пенальти сравнял счет.

На 36-й минуте вновь отличился Самошников, а на 58-й Дмитрий Воробьев доводит счет до 3:1.

"Локомотив" набрал 24 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. Следом за ним идут петербургский "Зенит" (23) и "Краснодар", которые позже встретятся друг с другом. Игра пройдет в Краснодаре и стартует в 19:30 мск.

"Спартак" - на шестом месте, 16 очков.

Локомотив Зенит Краснодар РПЛ Спартак футбол
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