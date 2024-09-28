Хоккеисты "Спартака" обыграли ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" взял верх над ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в "Мегаспорте", где "Спартак" проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победитель определился в овертайме.

В составе "Спартака" точные броски нанесли Андрей Миронов (8-я минута), Герман Рубцов (47), Николай Голдобин (63), в составе ЦСКА - Иван Дроздов (40) и Руслан Исхаков (50).

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Спартак" занимает второе место, набрав 15 очков в девяти матчах. ЦСКА - на четвертой строчке – 13 баллов в 10 встречах.