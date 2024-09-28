Российский боксер Шумков завоевал пояс IBA

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Всеволод Шумков победил боксера из Узбекистана Миразизбека Мирзахалилова в главном поединке турнира серии "Ночь чемпионов IBA" в Баку.

Бой растянулся на все 10 раундов, по итогам которых была присуждена победа Шумкову единогласным решением судей.

На кону поединка стоял титул чемпиона по версии IBA в весе до 57 кг.

По словам российского боксера, он удивлен, что ему не удалось победить Мирзахалилова досрочно.

"Признаюсь - думал, что более возрастной соперник подсядет и устанет, но мы держали заданный темп все 10 раундов. В шестом раунде ему удалось хорошо попасть по корпусу, и мне пришлось чуть подвигаться, чтобы восстановить силы. И в конце боя мне удалось забрать не только бой, но и пояс, который теперь едет в Санкт-Петербург. Мой тренер был зол, что я не смог выиграть все 10 раундов", - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

"У меня есть пояс IBA по профессионалам, теперь мне нужно завоевать такой же по любителям. Весь фокус на 2025 год!" - отметил чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, трехкратный чемпион России.

Также на турнире "Ночь чемпионов IBA" чемпион Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, пятикратный чемпион России Габил Мамедов единогласным решением судей победил казахстанца Нуртаса Ажбенова в 6-раундовом поединке в весе до 63,5 кг. В пятом раунде боксеру из Казахстана был отсчитан нокдаун.

"У меня не было задачи досрочно завершить бой. Главной задачей было проведение хорошего и красивого боя с выполнением тренерских установок. Это был один из этапов подготовки к более крупным соревнованиям, потому что бой был рейтинговым", - сказал Мамедов.

Титулом IBA в весе до 60 кг владеет олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев, а пояс IBA в весе до 86 кг принадлежит чемпиону мира-2023 и чемпиону WBA Gold россиянину Шарабутдину Атаеву.

Турнир в Баку был организован Международной ассоциацией бокса (IBA).