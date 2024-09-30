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Доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доля россиян, которые не интересуются футболом, за почти 20 лет выросла до 77%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В 2005 году она составляла 43%, в 2029 – 45%, в 2022 – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года снизилась почти в пять раз – с 19% до 4%, периодических болельщиков – почти в два раза (с 34% до 18%).

Снизилось и число россиян, которые могут назвать действующего отечественного футболиста, "интересного и симпатичного им с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств". В 2009 г. на этот вопрос содержательно ответили 47%, в 2024 - 17%.

Среди тех, кого назвали россияне, только восемь игроков набрали более 1% упоминания: Артем Дзюба (6%), Игорь Акинфеев (3%), Андрей Аршавин, Александр Головин (по 2%), Лев Яшин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Матвей Сафонов (по 1%). При этом не все из них – действующие игроки: олимпийский чемпион Лев Яшин умер в 1990 году, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин несколько лет назад завершил карьеру.

футбол ВЦИОМ
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