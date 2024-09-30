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"Торпедо" одержало свою крупнейшую победу в КХЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты нижегородского "Торпедо" разгромили астанинский "Барыс" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 10:1 (2:1, 5:0, 3:0).

По голу в составе нижегородцев провели Дмитрий Кагарлицкий, Никита Артамонов, Михаил Орлов, Михаил Абрамов, Бобби Линч, Никита Шавин, Сергей Гончарук, Владислав Фирстов, Евгений Свечников.

Автор единственного гола в составе "Барыса" - 2:1.

Для "Торпедо" эта победа стала крупнейшей в истории выступлений команды в КХЛ. До этого таковыми считались победы над подмосковным "Витязем" - 8:0 (2009/10) и 9:1 (2011/12).

КХЛ Торпедо
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