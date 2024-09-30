Более 5 тыс. человек выступят на юбилейном IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - С 4 по 6 октября на федеральной территории "Сириус" в Сочи состоится спортивный фестиваль для всей семьи IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024.

"В этом году мероприятие пройдет в 10-й, юбилейный раз и по традиции станет грандиозным закрытием сезона триатлона в России. Всего на старт планируют выйти более 5000 участников из 76 регионов страны", - говорится в сообщении организаторов.

Впервые программа фестиваля дополнится сразу двумя беговыми событиями: MANSTAR - забег для мужчин на 5 км; и JUNIORSTAR - забег для подростков, которые пройдут 4 октября вместе с традиционными стартами для женщин и детей. Помимо беговых соревнований в программе заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113, ⅛ и OLYMPIC.

Генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин напомнил, что именно здесь началась история IRONSTAR.

"Тогда в июне 2015 года на старт вышло всего 150 человек, а учредители сами расставляли барьеры, вешали баннеры и занимались перекрытием дорог", - сказал Шейкин.

"Спустя 10 лет мы превратились в масштабный фестиваль спорта для всей семьи, и в этом году мы ожидаем более 5000 участников со всей России. Мы росли вместе с нашими участниками, поэтому в Сириусе мы запускаем сразу два новых формата гонок: JUNIORSTAR - забег для подростков и MANSTAR - забег для мужчин. Теперь один фестиваль может дать возможность участия абсолютно каждому члену семьи, включая подростков, которые уже выросли из STARKIDS. Я уверен, что в будущем этого прекрасного фестиваля нас всех ждут новые открытия и победы!", – заявил он.