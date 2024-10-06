Россиянин Дорофеев оформил хет-трик в предсезонном матче НХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вегаса" уступили "Сан-Хосе" в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:5 (2:2, 0:1, 4:2) в пользу "Сан-Хосе".

В составе "Вегаса" хет-трик оформил российский нападающий Павел Дорофеев. Также на его счету одна результативная передача.

Экс-игрок клубов КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) и "Трактор" (Челябинск) выступает в системе "Вегаса" с сезона-2020/21. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 33 (20+13 по системе "гол+пас") очка.