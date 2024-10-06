Поиск

Россиянин Дорофеев оформил хет-трик в предсезонном матче НХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вегаса" уступили "Сан-Хосе" в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:5 (2:2, 0:1, 4:2) в пользу "Сан-Хосе".

В составе "Вегаса" хет-трик оформил российский нападающий Павел Дорофеев. Также на его счету одна результативная передача.

Экс-игрок клубов КХЛ "Металлург" (Магнитогорск) и "Трактор" (Челябинск) выступает в системе "Вегаса" с сезона-2020/21. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 33 (20+13 по системе "гол+пас") очка.

НХЛ Павел Дорофеев хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Алекс Перейра защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

"Спартак" разгромил "Ростов" в чемпионате России по футболу

Назван итоговый состав национальной команды России на октябрьский сбор

"Зенит" обыграл "Оренбург" и вернул себе лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл "Оренбург" и вернул себе лидерство в РПЛ

Футбольный клуб "Пари НН" уволил главного тренера

Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу

Пакистан отказался от матча со сборной России по футболу

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Шанхае

Российский футболист Головин продлил контракт с "Монако"

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Китае

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });