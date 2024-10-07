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Получивший очередную травму зенитовец Глушенков выбыл еще на месяц

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - У полузащитника "Зенита" Максима Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

"Предварительный срок восстановления составит около четырех недель", - говорится в сообщении.

Глушенков получил травму во втором тайме матча Кубка России против тольттинского "Акрона".

До этого футболист пропустил месяц из-за травмы запястья.

25-летний Глушенков перешел в "Зенит" из московского "Локомотива" прошедшим летом. В девяти матчах за "Зенит" в чемпионате и Кубке России он забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Зенит футбол Максим Глушенков
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