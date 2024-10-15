Футболиста сборной Франции Мбаппе обвинили в изнасиловании

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Швеции подтвердила, что ведет расследование по делу об изнасиловании, фигурантом которого может стать нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе. Об этом сообщает TV4.

Предполагаемый инцидент произошел 10 октября в одном из отелей Стокгольма, где остановился футболист. Пострадавшая вскоре обратилась за медицинской помощью и в качестве насильника назвала Мбаппе. Вскоре заявление об изнасиловании поступило в полицию.

Спортсмен действительно находился в Швеции с краткосрочным визитом, 11 октября он покинул Стокгольм на личном самолете. Футболист отрицает факт нарушения им закона, а сообщения об изнасиловании назвал в соцсетях фейком.