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В Минспорта Казахстана возмутились отношением Черчесова к местному языку

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с заявлением, в котором осудило главного тренера сборной страны Станислава Черчесова за отношение к казахскому языку.

Поводом послужил ставший резонансным видеоролик с одной из пресс-конференций, где журналист задает российскому специалисту вопрос на казахском. На это Черчесов поинтересовался: "Ты на французском сейчас говоришь?", добавив к своему вопросу несколько распространенных французских реплик.

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В Минспорта Казахстана считают, что "Черчесов, "предположительно, допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык". В ведомстве заявили, что направили в адрес Федерации футбола Казахстана официальный запрос.

"В документе отмечено, что государственный язык, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом "О языках", имеет особый статус, и все граждане обязаны проявлять к нему должное уважение", - говорится в заявлении.

"Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку", - отмечается в тексте обращения.

"Министерства туризма и спорта Республики Казахстан призывает все спортивные федерации страны отнестись с уважением к государственным символам и национальным ценностям, исключая любые неуместные высказывания в их адрес", - говорится в заявлении.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана этим летом. Под его руководством национальная команда один раз сыграла вничью, трижды проиграла, пропустив восемь голов, не забив ни одного.

футбол Станислав Черчесов Казахстан
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