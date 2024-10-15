Асбаров и Сидельников прошли процедуру взвешивания перед турниром Ural FC 8

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российские бойцы Кирилл Сидельников и Сослан Асбаров успешно прошли процедуру взвешивания перед своими боями на турнире Ural FC 8, который пройдет 16 октября в Перми.

Известный по выступлениям по боксу и на голых кулаках Асбаров в главном бою турнира "Кубок Губернатора Пермского края" встретится с британцем Робертом Бордманом в поединке по специальным правилам Ural FC – по правилам ММА только в стойке. Вес Асбарова составил 93,2 кг, а Бордмана – 93,9 кг. Обговоренный лимит этого пятираундового боя по три минуты составлял 95 кг.

Мастер спорта международного класса по боксу 32-летний Сослан Асбаров успешно выступал на профессиональном ринге – в его послужном списке победы над такими соперниками, как Дмитрий Кудряшов и Брэндон Глэнтон. Также Асбаров не знал поражений и в боях на голых кулаках. Боец владел титулами Hardcore в этих двух дисциплинах

В активе 37-летнего Бордмана шесть побед на профессиональном ринге, также он выступает в британском отделении известного промоушена Bare Knuckle FС, имея на своем счету шесть побед на голых кулаках.

"Я готов! – заявил Сослан Асбаров. - Я буду бить, кромсать, кусаться, буду разбивать кирпичи об его голову. Просто он не понимает, насколько глубокие здесь океаны, насколько глубоко его затяну. А вообще он чуть-чуть перепутал, я не рыба, а кобра".

В со-главном событии шоу известный российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников проведет бой по правилам ММА с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом. Вес Сидельникова – 119 кг, а Кливленда – 109,4 кг.

Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Пермского края" 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга. В рамках шоу Ural FC 8 свои бои проведут сразу девять представителей Пермского края - Степан Шадрин, Кирилл Степаненко, Виталий Боев, Иван Зиновьев, Артём Швецов, Дарья Кувакина, Валерий Бизяев, Никита Шаршавин и Сергей Пономарёв. Последний проведет титульный поединок за пояс Ural FC в весе до 85 кг по правилам К1 с австралийцем Джейденом Эйнаудом.