Вадим Шипачев вторым в истории КХЛ достиг отметки в 1000 матчей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал вторым игроком, которому удалось сыграть в 1000 матчах в Континентальной хоккейной лиге.

Юбилейная игра пришлась на противостояние с московским ЦСКА, которое проходит сейчас в Минске.

Ранее в КХЛ 37-летний Шипачев играл за "Северсталь", СКА, московское "Динамо", "Ак Барс".

Рекордсмен по числу матчей в КХЛ – экс-защитник "Металлурга" и "Салавата Юлаева" Евгений Бирюков (1001 игра).