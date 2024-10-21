Боксер Савицкий назвал драмой поражение Тима Цзю от россиянина Муртазалиева

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский полутяжеловес, боксер RCC Boxing Promorions Денис Савицкий заявил, что болел за представителя Австралии Тимофея Цзю в поединке с россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

"Я смотрел бой, надеялся и верил в победу Тимофея. Он импонирует мне как человек и как боксер! Но случилось то, что мы все видели", - сказал Савицкий "Интерфаксу", комментируя поражение Цзю от Муртазалиева.

"Это была настоящая драма в ринге. Быстрое развитие событий, короткий бой. Не знаю, почему все так сложилось. Мне казалось, что Тимофей как будто был сам не свой. Он не смог адаптироваться, подстроиться под соперника. Встреча Тимофея Цзю с Магомедом Курбановым? Почему нет, сейчас в профессиональном боксе все возможно!" - добавил он.

Бой прошел в США и завершился техническим нокаутом в третьем раунде. Благодаря победе, Муртазалиев защитил титул чемпиона IBF.

Тим Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю.