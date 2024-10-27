Менеджер Тарасов уверен, что в 2025 году Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Известный менеджер Виталий Тарасов не сомневается, что Хамзат Чимаев станет чемпионом UFC в 2025-м году. К такому выводу Тарасовы пришел после того, как накануне россиянин одержал досрочную победу над австралийцем Робертом Уиттакером в рамках турнира UFC 308.

"Я гадал до боя, каким вернется Чимаев после такого долгого простоя, после болезни, после смены команды. Из-за этого мне очень тяжело давалось прогнозирование того или иного сценария поединка. Но честно скажу, такого выступления в исполнении Хамзата я не ожидал ни при каких раскладах", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Роберт Уиттакер – бывший чемпион, который шел на серии из двух уверенных побед, находился в шаге от новой попытки возвращения пояса…Последний раз его кто-то побеждал болевым или удушающим приемом аж 13 лет назад! И то это случилось еще до его карьеры в UFC. И Хамзат с ним расправился, как будто бы с дебютантом промоушена. Когда захотел, перевел на канвас, не отпустил снизу, занял выгодное положение и буквально сломал челюсть. Должна быть огромная физическая сила, чтобы провернуть нечто подобное. Особенно на таком высоком уровне", - отметил менеджер.

"Теперь у меня нет сомнений, что чемпионство Хамзата – вопрос времени. Считаю, он уже в следующем поединке заслуживает драться за титул. В 2025-м году Чимаев заберет пояс", - заявил Тарасов.

Поединок завершился удушающим приемом в первом раунде. Для не знающего поражений в смешанных единоборствах 30-летнего Чимаева это 14-я победа. 33-летний Уиттакер потерпел восьмое поражение при 26 победах.