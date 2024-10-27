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"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая за тур до финиша

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Шанхай Шэньхуа", главным тренером которого является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Шэнчьчжэнь Синьпэнчэн" в предпоследнем, 29-м туре чемпионата Китая.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

"Шанхай Шэньхуа" набрал 74 очка и теперь занимает второе место в турнирной таблице. Он лидировал, однако теперь на первое место вышел "Шанхай Порт" (75), со счетом 1:0 обыгравший "Цанчжоу".

Матчи заключительного, 30-го тура пройдут 2 ноября. "Шанхай Шэньхуа" в гостях сыграет с обеспечившим себе третье место "Чэнду". Соперником "Шанхая Порт" на его поле будет занимающий шестую строчку "Тяньцзинь Тайгер".

Леонид Слуцкий Шанхай Шэньхуа Китай футбол
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