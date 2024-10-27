Степанова и Букин выиграли первый этап Гран-при России в танцах на льду

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Серебряные и бронзовые призеры чемпионатов Европы по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин стали победителями первого этапа Гран-при России в соревновании танцоров.

В сумме оценок за ритм-танец и произвольную программу они заработали 207,40 балла.

Второе место заняли Ирина Хавронина/Девид Нарижный (204,46), третье – Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (193,64).

Соревнования прошли в Магнитогорске.