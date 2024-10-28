Аргентинский вратарь вновь получил трофей Яшина на церемонии "Золотого мяча"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Аргентинец Эмилиано Мартинес второй год подряд стал обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему голкиперу мира.

Церемония награждения лауреатов года по версии журнала France Football проходит в Париже.

Награда в честь советского вратаря Льва Яшина вручается с 2019 года, первым ее обладателем стал бразилец Алиссон. В 2020 году церемонию отменили в связи с пандемией коронавируса. В 2021 году премию получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма, в 2022 – бельгиец Тибо Куртуа, в 2021 – Мартинес.

France Football с 1956 года вручает "Золотой мяч" лучшему игроку планеты. В 1963 году им признан Лев Яшин – единственный вратарь за всю историю награды.

Награда имени Льва Яшина – одна из номинаций France Football. Позднее в понедельник будет названо имя обладателя самого главного индивидуального трофея – "Золотого мяча", который будет вручен лучшему игроку по итогам года.