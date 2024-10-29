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Российский боксер Бижамов уверен в своих силах перед поединком с Запатой

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 и чемпионата Европы-2024, трехкратный чемпион России Джамбулат Бижамов намерен показать яркий бой с венесуэльцем Кейбером Гонсалесом Запатой. Бой будет проходить за звание обязательного претендента на пояс IBA в весе до 75 кг в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA" 4 ноября в Самаре.

"Мне будет противостоять высокий и неплохо обученный соперник, который работает на дальней дистанции. У него много боев по профессионалам. Думаю, смогу подобрать к нему ключи за первые раунды и пойму, какую тактику мне нужно использовать. Думаю, у меня все получится. Я уверен в своих силах и навыках", - приводит слова Бижамова пресс-служба Федерации бокса России.

"Мой последний поединок состоялся в начале сентября. И тот бой прошел спокойно, поэтому я немного отдохнул и сразу же приступил к подготовке. Никаких проблем в небольшом перерыве между боями нет. Я настроен показать яркий и красивый бой! Ну и конечно же настроен его выиграть. Все увидите 4 ноября", - отметил Бижамов.

"Я определенно заметил разницу между олимпийским и профессиональном боксом. Мне нравится выступать по профи. Я начал больше следить за профессиональными боями. Во время тренировок у меня появляются новые упражнения. И я чувствую, как прогрессирую", - сказал он.

Бижамов пропускал чемпионат России в Иркутске, при этом боксер заявил, что намерен побороться за место в национальной сборной. "Буду готовиться к турниру сильнейших и стараться его выиграть, как в прошлый раз. Очень хочу выиграть чемпионат мира среди любителей, это одна из основных задач", - заявил боксер.

Возглавит турнир "Ночь Чемпионов ІВА" в Самаре 10-раундовый бой за пояс чемпиона IBA в весе до 67 кг между россиянином Харитоном Агрба и не знающим поражений аргентинцем Габриэлем Росой.

бокс Джамбулат Бижамов Кейбер Гонсалес Запата
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