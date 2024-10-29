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Усманов поблагодарил 103 федерации фехтования за его поддержку на выборах главы FIE

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов выразил слова благодарности национальным федерациям фехтования, поддержавшим его кандидатуру на выборах президента международной федерации (FIE).

"Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборы президента Международной федерации фехтования более чем 100 национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет. Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес", - приводит слова Усманова "Матч ТВ".

О выдвижении Усманова кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования стало известно накануне. Выборы пройдут на конгрессе FIE 30 ноября в Ташкенте. Конкурент Усманова – швед Отто Дракенберг.

Ранее – с 2008 по 2022 год – Усманов уже возглавлял FIE.

Алишер Усманов фехтование
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