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Российский боксер Агрба считает, что Фьюри может удивить в реванше с Усиком

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Обладатель поясов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе российский боксер Харитон Агрба ожидает, что Тайсон Фьюри в реванше с Александром Усиком покажет бой более высокого качества, чем в первом поединке.

"Думаю, что Фьюри может удивить в реванше. Если честно, не понял, почему он так боксировал в первом поединке с Усиком. Может быть, функционально не был в себе уверен или же был не готов. Естественно, мы не знаем о нюансах подготовки, но тем не менее… В первом бою были эпизоды, когда Фьюри делал свою работу, действовал наглее за счет габаритов, и у него получалось гасить атаки Усика и сбивать его. И в эти моментах Фьюри работал как боксер, который крупнее оппонента. Но потом это пропало… И для меня это было непонятным", - сказал Агрба "Интерфаксу".

"Думаю, команда Фьюри сделает какие-то выводы. Если Тайсон Фьюри хорошо подготовится и будет брать инициативу на себя, то бой будет очень интересным и конкурентным", - отметил он.

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между этими боксерами состоялся в мае в Саудовской Аравии, когда раздельным решением судей сильнее оказался Усик. Реванш запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, но на кону будут пояса WBA, WBC, WBO.

Сам боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба 4 ноября в Самаре проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBA в весе до 67 кг против не знающего поражений аргентинца Габриэля Росы на турнире "Ночь чемпионов IBA".

бокс Харитон Агрба Александр Усик Тайсон Фьюри
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