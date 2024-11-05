"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой

Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" на своем официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с нападающим Джоном Кордобой.

"Срок действия трудового соглашения истекал 30 июня 2025 года, новая дата окончания – 30 июня 2027 года. При определенных условиях контракт может быть пролонгирован", - говорится в сообщении.

31-летний колумбиец выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. Он забил 53 гола и сделал 19 результативных передач в 99 матчах за команду.