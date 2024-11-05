Поиск

"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой

"Краснодар" продлил контракт с Джоном Кордобой
Фото: Степан Ноздрев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" на своем официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с нападающим Джоном Кордобой.

"Срок действия трудового соглашения истекал 30 июня 2025 года, новая дата окончания – 30 июня 2027 года. При определенных условиях контракт может быть пролонгирован", - говорится в сообщении.

31-летний колумбиец выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. Он забил 53 гола и сделал 19 результативных передач в 99 матчах за команду.

Краснодар Джон Кордоба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский боксер Агрба завоевал чемпионский пояс IBA

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге ATP

Даниил Медведев опередил Новака Джоковича в рейтинге ATP

Овечкин довел до 860 число своих голов в НХЛ

Лидер РПЛ "Краснодар" выиграл 11-й матч чемпионата подряд

Стартовавший с 17-й позиции Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Стартовавший с 17-й позиции Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Гонконге

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

Массовая драка игроков произошла в матче РПЛ ЦСКА – "Спартак"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });