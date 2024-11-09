Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России приняло решение упразднить оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Соответствующее расположение правительства опубликовано на портале правовой информации в пятницу.

"Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм", - сообщается в документе.

Оргкомитет был создан в 2014 году. С 2022 года российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.