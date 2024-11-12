Боксер Войцеховский счел, что у Тайсона мало шансов в поединке с Полом

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский полутяжеловес, боксер RCC Boxing Promotions Василий Войцеховский заявил, что не будет смотреть поединок между 58-летним Майком Тайсоном и 27-летним Джейком Полом. При этом он считает Пола фаворитом боя.

"Мне лично неинтересно, смотреть я это не собираюсь", - сказал Войцеховский "Интерфаксу".

"Джейк Пол молод, он здоровый парень, занимается боксом, пашет. Поэтому думаю, что у Майка шансов мало", - отметил он.

"Никакой спортивной подоплеки в этом бою нет. В подобных поединках ни в России, ни в мире ее нет. Это все одно и то же – всякие выставочные бои, как сейчас Пол и Тайсон. Джейк Пол боксирует со сбитыми летчиками, он уже миллионер, но при это пашет и пытается создать шум вокруг своей персоны этим шоу, своим эпатажным поведением. Сейчас это заходит зрителю, значит сейчас это один из векторов развития индустрии единоборств", - подчеркнул Войцеховский.

"Конечно, для спорта, как ни скажи, негативно это или отрицательно, сути не меняет. Если такие бои проходят, значит есть спрос. И значит для него обеспечивают предложение. Это ведь базовый принцип экономики. Поэтому, думаю, это актуально. Просто туда можно будет внедрить и вставить бои настоящих звезд бокса, чтобы это тоже привлекало внимание. Это стало бы продуктивным шагом", - добавил он.

Бой пройдет в ночь на 16 ноября в США.