Дегтярев поздравил Дацюка с включением в Зал хоккейной славы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Министр спорта Михаил Дегтярев назвал большим событием для отечественного спорта введение в Зал хоккейной славы олимпийского чемпиона Павла Дацюка.

"Павел не просто талантливый игрок, а настоящий профессионал, который своим трудом и мастерством оставил яркий след в истории мирового хоккея. Его достижений в НХЛ достаточно, чтобы впечатлить любого: 918 очков в 953 матчах, два Кубка Стэнли, три награды "Селки Трофи" за лучшую игру в защите среди форвардов и четыре приза "Леди Бинг" за джентльменское поведение на льду. А ведь были еще Олимпийское золото и победы в чемпионатах с российскими клубами", - написал Детярев в своем телеграм-канале.

Он назвал введение Дацюка в Зал славы также и вкладом российского хоккея в мировой спорт.

"Поздравляю, Павел!" - добавил Дегтярев.

Церемония включения состоялась в ночь на 12 ноября в Торонто.