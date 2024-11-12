Медведев победил Де Минора на Итоговом турнире ATP

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Алексом Де Минором во втором круге Итогового турнира ATP.

Результат – 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место, де Минор – девятое.

Для Медведева это первая победа на турнире, до этого он уступил американцу Тейлору Фрицу (№5 в мировом рейтинге). На групповом этапе россиянину осталось сыграть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.