Российский боксер Папин проведет бой с доминиканцем Кастильо

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Папин 13 декабря в Москве проведет бой с доминиканцем Ленином.

В свою очередь, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков в рамках этого же боксерского шоу встретится с имеющим российское гражданство экс-претендентом на пояс WBC в тяжелом весе Кевином Джонсоном.

"13 декабря в Москве состоится большое боксерское шоу, в рамках которого свои поединки проведут Алексей Папин, Виталий Минаков, Мурад Халидов и Сергей Кузьмин. Папин встретится с Ленином Кастильо, Минаков проведет бой с Кевином Джонсоном, а Халидов и Кузьмин проведут очный поединок", - сказал менеджер Папина, Минакова и Халидова Виталий Тарасов журналистам.

В частности, Джонсон имеет опыт боев против Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Виталия Кличко, Даниэля Дюбуа и многих других.