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Ростовцев возглавил тренерский совет Союза биатлонистов России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Исполком Союза биатлонистов России утвердил Павла Ростовцева председателем тренерского совета СБР. Об этом сообщается на сайте организации в среду.

"Прежде всего хочу отметить, что под руководством предыдущего председателя Тренерского совета, Владимира Владимирович Брагина, работа и Тренерского совета (ТС), и его исполкома была достаточно структурированной. Все текущие, иногда очень болезненные вопросы всегда выносились на обсуждение для выработки коллегиального решения. Это, в первую очередь, вопросы, касающиеся организации работы тренера в российском биатлоне. Поэтому ТС безусловно продолжит ту линию, которая наметилась при Владимире Владимировиче. Ему большое спасибо – два срока он отработал на этом посту и оставляет очень хорошее наследие", - сказал Ростовцев.

Ростовцев - вице-президент СБР по профессиональному спорту, трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр.

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