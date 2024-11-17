Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Казахстан Черчесова

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по футболу со счетом 5:0 обыграла национальную команду Казахстана в матче шестого тура Лиги наций УЕФА.

Три гола во встрече в Осло забил Эрлинг Холанд (23, 37, 71 минуты), по разу отличились Александр Серлот (41) и Антонио Нуса (76).

Команды представляют группу 3 Лиги В. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место и поднялась в элитную Лигу А. Потерпевший пятое поражение подряд Казахстан (1 очко) стал последним, четвертым, и выбыл в Лигу С.

Главный тренер сборной Казахстана – экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.