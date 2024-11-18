Континентальная хоккейная лига объявила о создании чемпионата КХЛ 3х3

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Чемпионат Континентальной хоккейной лиги формата 3х3 (по числу полевых игроков) стартует 19 декабря, сообщается на сайте КХЛ.

В нем примут участие восемь команд – из России, Белоруссии и Казахстана.

В одном из дивизионов сыграют "Авангард" (Омск), "Барыс" (Астана), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа); во втором – "Ак Барс" (Казань), "Динамо" (Минск), "Сибирь" (Новосибирск), "Трактор" (Челябинск).

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, будет сыграно 312 матчей.

"Каждый из 24 туров укладывается в четыре дня — с четверга по воскресенье. В туре участвуют четыре команды, встречающиеся друг с другом по два раза, причем соперничество не ограничивается внутри дивизионов: с первого же тура команды будут "перемешиваться". По четвергам проводится четыре матча, по пятницам — два, по субботам — четыре, по воскресеньям — три", - говорится в сообщении.

Программу воскресенья завершает "Суперигра" с участием двух лучших команд по итогам тура, в котором победитель получает денежный приз в миллион рублей. При этом результат встречи не влияет на турнирные расклады: очки за победу в ней не начисляются.

По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в Суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Групповой этап проходит в однокруговом турнире, после чего четыре лучшие команды выходят в плей-офф.

Финал сезона запланирован на 13 июля 2025 года.