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Сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сирию

Сборная России по футболу с крупным счетом обыграла Сирию
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 4:0 обыграли национальную команду Сирии в товарищеском матче в Волгограде.

Два гола забил Максим Осипенко – на 33-й и (с пенальти) 81-й минутах. Также в составе сборной России отличились Илья Самошников (53) и Алексей Миранчук (66).

Этот матч стал заключительным для российской команды в этом году.

Ранее в ноябрьском тренировочном цикле подопечные Валерия Карпина со счетом 11:0 взяли верх над Брунеем. Эта победа стала крупнейшей для отечественной сборной в ее истории.

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