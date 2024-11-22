Сборные Италии и Германии сыграют в четвертьфинале Лиги наций УЕФА

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Италии и Германии по футболу составили пару 1/4 финали Лиги наций УЕФА в дивизионе А по итогам состоявшейся в Ньоне жеребьевки.

Также в четвертьфинале сыграют: Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция, Дания – Португалия.

Первые матчи пройдут 20 марта, ответные – 23 марта.

В полуфинале победитель пары Италия – Германия сыграет с победителем противостояния Дания – Португалия. Соответственно, лучшая команда в паре Нидерланды – Испания сразится с победителем пары Хорватия – Испания.

Пары стыковых матчей между Лигами A и B

Турция - Венгрия

Украина - Бельгия

Австрия - Сербия

Греция - Шотландия

Пары стыковых матчей между лигами B и C

Косово - Исландия

Болгария - Ирландия

Армения - Грузия

Словакия - Словения

Пары стыковых матчей между лигами C и D

Мальта - Люксембург

Гибралтар - Латвия﻿﻿

Сборная России участия в турнире не принимает из-за санкций.