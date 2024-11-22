Сборные Италии и Германии сыграют в четвертьфинале Лиги наций УЕФА
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сборные Италии и Германии по футболу составили пару 1/4 финали Лиги наций УЕФА в дивизионе А по итогам состоявшейся в Ньоне жеребьевки.
Также в четвертьфинале сыграют: Нидерланды – Испания, Хорватия – Франция, Дания – Португалия.
Первые матчи пройдут 20 марта, ответные – 23 марта.
В полуфинале победитель пары Италия – Германия сыграет с победителем противостояния Дания – Португалия. Соответственно, лучшая команда в паре Нидерланды – Испания сразится с победителем пары Хорватия – Испания.
Пары стыковых матчей между Лигами A и B
Турция - Венгрия
Украина - Бельгия
Австрия - Сербия
Греция - Шотландия
Пары стыковых матчей между лигами B и C
Косово - Исландия
Болгария - Ирландия
Армения - Грузия
Словакия - Словения
Пары стыковых матчей между лигами C и D
Мальта - Люксембург
Гибралтар - Латвия
Сборная России участия в турнире не принимает из-за санкций.