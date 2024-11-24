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Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull досрочно выиграл четвертый чемпионский титул "Формулы-1".

На его счету 403 очка, за ним в личном зачете следуют Ландо Норрис из McLaren (340 очков) и Шарль Леклер из Ferrari (319 очков).

В воскресенье на Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен финишировал четвертым. Первое место занял Джордж Рассел (Mercedes), второе - Льюис Хэмилтон (Mercedes), третье - Карлос Сайнс (Ferrari).

В календаре есть еще две гонки: в Катаре 1 декабря и в Абу-Даби 8 декабря.

Макс Ферстаппен Формула-1
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