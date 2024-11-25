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Дин Лижэнь победил Гукеша в первой партии за мировую шахматную корону

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Китая Дин Лижэнь одержал победу над индийцем Доммараджу Гукешем в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Партия завершилась на 42-м ходу. Дин Лижэнь играл черными фигурами.

Матч проходит в Сингапуре. Действующим обладателем мировой шахматной короны является Дин Лижэнь. В апреле прошлого года он победил российского гроссмейстера Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира.

Следующая партия пройдет 26 ноября. Матч продлится до 13 декабря.

Дин Лижэнь Доммараджу Гукеш шахматы
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