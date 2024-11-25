Поиск

Боксер Шумков нацелен досрочно победить Армена Атаева на турнире 30 ноября

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер чемпион IBA в весе до 57 кг, чемпион Европы Всеволод Шумков рассчитывает нокаутировать соотечественника Армена Атаева на турнире RCC Boxing Promotions 30 ноября в Екатеринбурге.

"От своего соперника в ринге жду яркий, зрелищный бой. У меня есть цель завершить бой досрочно, чтобы порадовать зрителей. В ринге я планирую показать красоту классического бокса для моих уральских фанатов и для всех, кто будет болеть за меня у экранов!" - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Приготовил свои коронные многоударные серии и высокий темп на протяжении всего поединка. Могу сказать точно — бой легким сопернику не покажется, а все остальное — покажу на ринге", - сказал спортсмен.

На счету Шумкова один бой на профессиональном ринге, в ноябре прошлого года он досрочно одолел Гарика Геворкяна. У Атаева восемь побед (четыре – досрочно), семь поражений и одна ничья.

бокс Всеволод Шумков Армен Атаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Василий Березуцкий возглавил азербайджанский ФК "Сабах"

Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

Московское "Динамо" упустило победу над "Факелом" в РПЛ

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

Четыре гола Угальде помогли "Спартаку" разгромить "Локомотив"

"Краснодар" упустил победу над "Химками" в РПЛ

Петр Ян победил Дейвесона Фигередо на турнире UFC

ЦСКА уступил "Ростову" в чемпионате России по футболу

"Зенит" в большинстве обыграл "Оренбург" и стал лидером РПЛ

"Зенит" в большинстве обыграл "Оренбург" и стал лидером РПЛ

Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков стал председателем ВФЛА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });