Боксер Шумков нацелен досрочно победить Армена Атаева на турнире 30 ноября

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер чемпион IBA в весе до 57 кг, чемпион Европы Всеволод Шумков рассчитывает нокаутировать соотечественника Армена Атаева на турнире RCC Boxing Promotions 30 ноября в Екатеринбурге.

"От своего соперника в ринге жду яркий, зрелищный бой. У меня есть цель завершить бой досрочно, чтобы порадовать зрителей. В ринге я планирую показать красоту классического бокса для моих уральских фанатов и для всех, кто будет болеть за меня у экранов!" - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Приготовил свои коронные многоударные серии и высокий темп на протяжении всего поединка. Могу сказать точно — бой легким сопернику не покажется, а все остальное — покажу на ринге", - сказал спортсмен.

На счету Шумкова один бой на профессиональном ринге, в ноябре прошлого года он досрочно одолел Гарика Геворкяна. У Атаева восемь побед (четыре – досрочно), семь поражений и одна ничья.