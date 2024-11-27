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Вратарь "Крыльев Советов" завершил выступления в этом году из-за травмы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев не примет участие в двух оставшихся матчах 2024 года в связи с травмой, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

По результатам МРТ у него выявлено повреждение суставной губы надостной мышцы.

"Возможно, потребуется операция", - заявили в клубе.

25-летний Ломаев получил травму, успешно отразив пенальти во время матча 16-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" (2:1).

футбол РПЛ Иван Ломаев Крылья Советов
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