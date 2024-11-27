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Гукеш обыграл Дин Лижэня в третьей партии чемпионского матча

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш победил представителя Китая Дин Лижэня в матче за мировую шахматную карьеру.

Гукеш играл белыми фигурами, партия завершилась на 37-м ходу.

Счет после трех партий, таким образом, сравнялся – 1,5:1,5.

Следующая партия состоится 29 ноября.

Матч проходит в Сингапуре. Действующим обладателем мировой шахматной короны является Дин Лижэнь. В апреле прошлого года он победил российского гроссмейстера Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира.

Матч продлится до 13 декабря.

Сингапур Дин Лижэнь Доммараджу Гукеш Ян Непомнящий шахматы
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