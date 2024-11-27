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Чемпион Европы Саввин заявил, что давно хотел попробовать себя в профессиональном боксе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, трехкратный чемпион России по боксу Эдуард Саввин заявил, что с нетерпением ждет своего дебютного поединка на профессиональном ринге. 4 декабря в Санкт-Петербурге он встретится с соотечественником Александром Егоровым на турнире "Вечер профессионального бокса".

"Еще до чемпионата России (прошел в Иркутске в начале октября) мне предложили бой по профессионалам. Я сразу же согласился, потому что давно хотел попробовать себя в профессиональном боксе. Это другое, тут больше раундов, по-другому надо рассчитывать свои силы, другая стратегия", - приводит слова Саввина пресс-служба Федерации бокса России.

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"На данный момент я больше связываю себя с олимпийским боксом. По моей технике видно, что я много двигаюсь на ногах в челноке. В профессионалах мало, кто так может двигаться. Хотя 10 раундовые бои так не проводят. В общем, посмотрим", - отметил спортсмен.

"Я в предвкушении от дебюта по профи. Мы провели хорошую подготовку – сбор в Казахстане. Изучили своего соперника – он очень опытный, за его плечами много боев. Будем придерживаться своего плана. Я постараюсь сделать так, что зрителям будет интересно. Буду делать больший акцент на силовые удары, ведь в олимпийском боксе я больше действую на очки. А сейчас нужно будет больше вкладываться в удары", - заявил он.

Возглавит турнир "Вечер профессионального бокса" бой с участием обладателя пояса чемпиона Европы по версии IBA, чемпиона России-2022, участником чемпионата мира-2023 Павла Сосулина, который проведет поединок за пояс WBA Asia в среднем весе. В рамках этого шоу свои поединки, в частности, проведут Алексей Мазур, Илья Попов, Карина Тазабекова.

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