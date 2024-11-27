Полузащитник "Барселоны" Ямаль признан лучшим молодым футболистом Европы

Фото: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому (до 21 года) футболисту Европы. Об этом сообщает газета Tuttosport, организатор премии.

В текущем году 17-летний Ямаль выиграл чемпионат Европы, став самым молодым его участником.

На награду ранее были номинированы российские футболисты Сергей Пиняев и Никита Салтыков, однако они не смогли попасть в топ-25.

В прошлом году лауреатом премии стал полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем.