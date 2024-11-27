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"Зенит" обыграл "Ахмат" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили грозненский "Ахмат" в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Грозном.

На 16-й минуте в составе "Зенита" отличился Лусиано Гонду, на 72-й – Артур.

"Ахмату" удалось сократить отставание в счете на 90+1 минуте, гол забил Максим Самородов). Однако общий расклад это не повлияло: в первой встрече "Зенит" победил со счетом 3:0.

В результате клуб из Санкт-Петербурга вышел в полуфинал Пути РПЛ, а "Ахмат" опускается в сетку Пути регионов.

футбол Ахмат Зенит Кубок России по футболу
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