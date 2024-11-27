Российский вратарь "Штурма" Худяков в среду дебютирует в Лиге чемпионов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский голкипер Даниил Худяков попал в стартовый состав австрийского "Штурма" на матч пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Жироны".

Матч пройдет в среду и стартует в 20:45 по московскому времени.

Для Худякова это будет дебютная игра в Лиге чемпионов.

20-летний Худяков – воспитанник "Локомотива", из этой команды он перешел в "Штурм" летом этого года. В официальных матчах за австрийскую команду он еще не играл, на его счету только товарищеская встреча с французским "Пари Сен-Жермен" (2:2).