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Российский вратарь "Штурма" Худяков в среду дебютирует в Лиге чемпионов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский голкипер Даниил Худяков попал в стартовый состав австрийского "Штурма" на матч пятого тура Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Жироны".

Матч пройдет в среду и стартует в 20:45 по московскому времени.

Для Худякова это будет дебютная игра в Лиге чемпионов.

20-летний Худяков – воспитанник "Локомотива", из этой команды он перешел в "Штурм" летом этого года. В официальных матчах за австрийскую команду он еще не играл, на его счету только товарищеская встреча с французским "Пари Сен-Жермен" (2:2).

Пари Сен-Жермен Локомотив Штурм Даниил Худяков футбол Лига чемпионов УЕФА
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