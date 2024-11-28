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"Ливерпуль" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:0 взяли верх над "Реалом" в домашнем матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 52-й минуте гол забил Алексис Мак Аллистер, на 77-й – Коди Гакпо.

Кроме того, в этом матче состоялись два пенальти, оба – не реализованные. На 61-й минуте неудачно пробил Килиан Мбаппе ("Реал"), на 70-й – Мохамед Салах ("Ливерпуль").

"Ливерпуль" - единственная команда чемпионата, не потерявшая пока ни одного очка. Она лидирует, набрав 15 очков. В топ-5 также входят "Интер" (13), "Барселона", "Боруссия" (по 12), "Аталанта" (11). "Реал" - на 24-й строчке, 6 баллов.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился голевой передачей в домашнем матче против "Бенфики". Однако "Монако" проиграл (в меньшинстве) – 2:3.

"Монако" сейчас занимает восьмое место (10 очков), "Бенфика" - 14-е (9).

Результаты остальных матчей игрового дня

"Црвена Звезда" - "Штутгарт" - 5:1

"Штурм" - "Жирона" - 1:0

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"Астон Вилла" - "Ювентус" - 0:0

"Болонья" - "Лилль" - 1:2

"Динамо Загреб" - "Боруссия" - 0:3

ПСВ – "Шахтер" - 3:2

"Селтик" - "Брюгге" - 1:1.

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

Александр Головин Лига чемпионов футбол
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