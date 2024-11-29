Дин Лижэнь и Гукеш завершили вничью четвертую партию чемпионского матча

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Представитель Китая Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Доммараджу Гукешем в четвертой партии матча за мировую шахматную корону.

Дин Лижэнь играл белыми фигурами, партия закончилась на 42-м ходу.

Матч проходит в Сингапуре. Действующим обладателем мировой шахматной короны является Дин Лижэнь. В апреле прошлого года он победил российского гроссмейстера Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира.

Матч продлится до 13 декабря.