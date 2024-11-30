"Спартак" сыграет с "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов кубка России

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тольяттинский "Акрон" сыграет с московским "Спартаком" во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России по футболу.

Жеребьевка прошла в субботу.

Остальные пары выглядят следующим образлм6 "Краснодар" - "Ахмат" (Грозный), "Рубин" (Казань) – "Урал" (Екатеринбург), "Динамо" (Махачкала) – "Локомотив" (Москва).

Матчи пройдут 11-13 марта. Ответные встречи в сетке Пути регионов не предусмотрены. Победители проходят в следующую стадию, где сыграют с выбывшими из Пути РПЛ клубами, проигравшие покинут турнир.