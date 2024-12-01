Футболист "Фиорентины" потерял сознание во время матча с "Интером"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник "Фиорентины" Эдоардо Бове потерял сознание во время матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера".

На 17-й минуте игры во Флоренции 22-летний футболист рухнул на поле. К нему подбежали игроки и стали сигнализировать врачам, чтобы они как можно быстрее прибыли на помощь.

Медики оказали Бове экстренную помощь, спортсмена отнесли в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу.

По сообщениям итальянских СМИ, футболист все еще остается без сознания.

Между тем, стартовавший в 20:00 мск матч прерван. Счет - 0:0.