Поиск

Футболист "Фиорентины" потерял сознание во время матча с "Интером"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Полузащитник "Фиорентины" Эдоардо Бове потерял сознание во время матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу против "Интера".

На 17-й минуте игры во Флоренции 22-летний футболист рухнул на поле. К нему подбежали игроки и стали сигнализировать врачам, чтобы они как можно быстрее прибыли на помощь.

Медики оказали Бове экстренную помощь, спортсмена отнесли в машину скорой помощи, которая доставила его в больницу.

По сообщениям итальянских СМИ, футболист все еще остается без сознания.

Между тем, стартовавший в 20:00 мск матч прерван. Счет - 0:0.

футбол спорт Эдоардо Бове
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

Глава РФС Дюков будет переизбираться на новый срок

Глава РФС Дюков будет переизбираться на новый срок

"Динамо" победило "Локомотив" и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Сборная России по футболу не попала в число участников жеребьевки ЧМ-2026

Сборная России по футболу не попала в число участников жеребьевки ЧМ-2026

Попавшуюся на допинге теннисистку Швентек дисквалифицировали на месяц

Попавшуюся на допинге теннисистку Швентек дисквалифицировали на месяц

Россия сохранила за собой 34-е место в рейтинге ФИФА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });