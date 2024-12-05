Обвиняемого в убийстве уральского тренера признали страдающим психрасстройством

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Дело о смерти заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева в Свердловской области направлено в суд, обвиняемого признали страдающим психическим расстройством, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно заключению экспертов, мужчина нуждается в принудительном лечении в стационаре.

Как уточнили в пресс-службе, материалы направлены в Серовский районный суд.

Гражданин 1965 года рождения обвиняется по по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел ночью 30 августа 2024 года в Серовской городской больнице. Один из пациентов избил табуреткой 79-летнего соседа по палате, заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Пострадавший впал в кому и позже скончался. Нападавший заявил, что пожилой человек якобы мешал ему спать.