Поиск

Обвиняемого в убийстве уральского тренера признали страдающим психрасстройством

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Дело о смерти заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева в Свердловской области направлено в суд, обвиняемого признали страдающим психическим расстройством, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно заключению экспертов, мужчина нуждается в принудительном лечении в стационаре.

Как уточнили в пресс-службе, материалы направлены в Серовский районный суд.

Гражданин 1965 года рождения обвиняется по по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Инцидент произошел ночью 30 августа 2024 года в Серовской городской больнице. Один из пациентов избил табуреткой 79-летнего соседа по палате, заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Пострадавший впал в кому и позже скончался. Нападавший заявил, что пожилой человек якобы мешал ему спать.

Свердловская область Григорий Савельев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Глава IWF анонсировал возвращение российских тяжелоатлетов к стартам

Глава IWF анонсировал возвращение российских тяжелоатлетов к стартам

Двенадцать членов РФС выдвинули Дюкова в президенты организации

Гол вратаря Лещука спас "Динамо" от поражения в игре с "Ахматом" в РПЛ

Перенесший остановку сердца футболист "Фиорентины" находится в сознании

Проведение Всемирных игр дружбы в России отложено

"Спартак" разгромил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Футболист "Фиорентины" потерял сознание во время матча с "Интером"

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });