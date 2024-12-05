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Тринадцать россиян выступят на мужском чемпионате мира по блицу и рапиду

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Тринадцать российских шахматистов примут участие в чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

В списке присутствуют Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Иван Землянский, Семен Ханин.

В женском чемпионате выступят Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук, Ирен Люцингер.

Россияне примут участие в ЧМ под флагом ФИДЕ.

Соревнования пройдут с 26 по 31 декабря.

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