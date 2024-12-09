Поиск

Доминиканский бейсболист подпишет крупнейший контракт в истории спорта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доминиканец Хуан Сото и клуб Главной лиги бейсбола (MLB) "Нью-Йорк Метс" договорились о подписании 15-летнего контракта, сообщает ESPN.

Сумма сделки составит $765 млн, что сделает ее крупнейшей в истории профессионального спорта.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года, когда японец Сехэй Отани подписал 10-летний контракт с "Лос-Анджелес Доджерс" на сумму $700 млн.

26-летний Хуан Сото – победитель Мировой серии-2018 в составе "Вашингтон Нэшионалс".

бейсбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Член совета ISU не подтвердил сведения о допуске фигуристов России на ОИ

"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" в матче РПЛ

Александр Волков проиграл Сирилу Гану на турнире UFC

"Зенит" пропустил от Дзюбы и в большинстве проиграл "Акрону" в РПЛ

"Зенит" пропустил от Дзюбы и в большинстве проиграл "Акрону" в РПЛ

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ

Панарин вошел в топ-10 результативных россиян в НХЛ

Месси признан самым ценным игроком в MLS

Дегтярев будет единственным кандидатом на пост главы ОКР

ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

ФИФА запретила ЦСКА приобретать новых игроков до лета 2026 года

"Манчестер Сити" и "Ювентус" попали в одну группу на клубном ЧМ по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });