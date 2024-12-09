Доминиканский бейсболист подпишет крупнейший контракт в истории спорта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доминиканец Хуан Сото и клуб Главной лиги бейсбола (MLB) "Нью-Йорк Метс" договорились о подписании 15-летнего контракта, сообщает ESPN.

Сумма сделки составит $765 млн, что сделает ее крупнейшей в истории профессионального спорта.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года, когда японец Сехэй Отани подписал 10-летний контракт с "Лос-Анджелес Доджерс" на сумму $700 млн.

26-летний Хуан Сото – победитель Мировой серии-2018 в составе "Вашингтон Нэшионалс".