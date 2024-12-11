Россиянин Лифинцев завоевал золото чемпионата мира в заплыве на 100м на спине

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Мирон Лифинцев стал чемпионом мира по плаванию на дистанции 100 м на спине.

Время спортсмена - 48,76 секунды. Это - новый юношеский рекорд мира.

Это первая медаль россиян на этом чемпионате.

Еще один пловец из России Павел Самусенко финишировал четвертым (49,20).

Чемпионат мира проходит в Будапеште. Россияне выступают на чемпионате мира впервые за три года. Возможность их участия на ЧМ появилась благодаря тому, что Международная федерация плавания смягчила критерии доступа для спортсменов из России и Белоруссии.

Российские и белорусские пловцы участвуют на ЧМ под нейтральным флагом.