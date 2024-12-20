ISU допустил россиян к отбору на ОИ в нейтральном статусе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе, говорится в заявлении ISU.

Это решение касается дисциплин фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека.

При этом россияне могут выступать только в индивидуальных дисциплинах. Фигуристы могут участвовать в парных соревнованиях (не более одной пары от России), но к командным турнирам допускаться не будут. Также исключено участие отечественных спортсменов в эстафетах.

Государственная символика России и Белоруссии будет под запретом.