Билеты остались только на три из семи петербургских игр Евро-2020

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Билетов на четыре матча чемпионата Европы по футболу, которые были запланированы в Петербурге изначально, не осталось, сообщил гендиректор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

"По-прежнему продолжается продажа на три дополнительных матча, как мы и говорили, она началась 2 июня, и уже продажи на хорошем уровне", - сказал Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".

Петербург должен был принять четыре игры турнира: Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня) и четвертьфинал 2 июля. Позднее в связи с пандемией коронавируса в Петербург из Дублина перенесли матчи Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня).

Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что в связи с пандемией заполнять петербургский стадион можно будет только на 50%. "Надо радоваться тому, что у нас 50%, за счет дополнительной фан-зоны в Санкт-Петербурге и 11 городах, я думаю, что это количество стократно возрастет", - сказал Матыцин.

На каждом матче стадион примет порядка 30 тысяч зрителей, как ожидают организаторы, каждый третий будет иностранцем.

В пятницу в Петербурге заработала фан-зона на Конюшенной площади, а также Парк футбола в спорткомплексе "Юбилейный" на проспекте Добролюбова. Они будут открыты до 11 июля. На стадии плей-офф матчи чемпионата покажут также в фан-зоне на Дворцовой площади, она будет работать 2, 3, 6, 7 и 11 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран.